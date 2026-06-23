ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」が２３日に開幕した。松井繁（５６＝大阪）が初日４Ｒ、インからコンマ０９の好スタートを決めて逃げ切った。機力も「うん。伸びはちょっと良かったと思う」と好感触をつかんでいる。前検日に入念な本体整備とペラ調整で早くも納得の域まで仕上げてきた。ＳＧ・１２冠を誇る王者が２０１４年３月の尼崎クラシック以来１２年３か月ぶりＶへ好発進を決めた。