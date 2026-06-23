セ最下位の中日は２３日のＤｅＮＡ戦（岐阜）に５―２で勝利。４位・ＤｅＮＡに２ゲーム差に迫った。中日は３回に先頭の細川成也外野手（２７）が左翼席中段へ１０号ソロを放ち１点を先制。「打ったボールはストレートです。先制できて良かったです」という４番の一発に岐阜の竜党は大盛り上がりとなった。５回二死一塁の場面では「打ったボールはフォーク。しっかり芯で捉える事ができた。チームに貢献できて良かったよ」と