読者から寄せられた実体験エピソードをご紹介！地味な容姿を理由に、ひそかに片思いしていた同期から大勢の前で酷い言葉を投げつけられた主人公。悔しさをバネに本気の自分磨きを決意した彼女に、驚きの展開が訪れるのでした。大勢の前での侮辱に涙…当時の私は、自分の容姿に自信が持てず、どこか地味で冴えない毎日を送っていました。そんな私にも、密かに思いを寄せている社内のイケメン同期がいたんです。しかしある日、彼はオ