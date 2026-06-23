【モデルプレス＝2026/06/23】AKB48の19期生・花田藍衣（はなだ・めい／21）が6月23日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。同日、グループの公式サイトにて契約解除が発表されたことを受け、動画を公開した。【写真】AKB48“史上初”契約解除の21歳、丸刈り姿で涙の訴え◆AKB48契約解除の花田藍衣、丸刈り姿で動画公開花田は「配信はできないかもしれないので動画を撮りました。皆さんに見て頂きたいです」と添え、9分超の動画を公