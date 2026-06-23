「好きな人ができた…！」「どうやってアプローチをするのが正解？」そんな恋する乙女たち必見。今話題の占星術師・miraimikuさんに、6月23日〜7月22日の恋愛運を占ってもらいました！彼の星座をチェックして、あなたの恋を叶えちゃおう♡Check! おひつじ座の彼（3/21〜4/19）「話しやすい雰囲気」を最大限に演出してみて恋愛モードというより、気軽に連絡をとったり遊びに誘ったり、カジュアルにつきあえる相手を求めている