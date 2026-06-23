◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）＝６月２３日、函館競馬場オープン昇級初戦で重賞に初挑戦するイガッチ（牡４歳、栗東・笹田和秀厩舎、父リアルスティール）が、好気配を漂わせている。６月１日に函館競馬場へ早めの入厩。笹田助手は「環境にも慣れて、気候も涼しいので馬は元気です。順調に調整できています」とうなずく。１週前追い切りは函館・Ｗコースで５ハロン６５秒２―１２秒