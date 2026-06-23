女子プロゴルフでツアー通算７勝の佐伯三貴（４１）が２３日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルやインスタグラムを更新し、第１子妊娠を報告した。「佐伯三貴から皆様へ大切なご報告」と題した動画をアップし「今回はちょっと皆さんにお伝えすることがありまして。この度わたくし、ちょっと恥ずかしいのですが、新しい命を授かりまして。ようやく安定期に入ったかなという時期で、いまこの動画を撮っているんですけれども」と第