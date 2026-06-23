◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人の７回の攻撃にチーム全体の走塁意識の高さが凝縮されていた。３―１と２点リードで２死走者なし。打席に９番・投手の戸郷が入った。ここで広島の高が制球を乱して四球。思わぬ形で走者が出塁した。続く１番・浦田が三塁線を破る安打。左翼・ファビアンが回り込んで処理したが、戸郷は二塁を回って三塁に激走した。ファビアンが三塁送球も足からスライ