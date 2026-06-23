◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）広島の連勝が２で止まった。引き分け以上で４位浮上の可能性があったが、開幕カード（３月２７〜２９日）以来の３連勝を逃し、借金は１３に戻った。先発・玉村は今季ワースト３失点を喫し、３敗目。両軍無得点の３回１死二、三塁から浦田の中犠飛で先制点を与えると、続く松本に左前適時打を浴びた。１点差に迫った直後の４回も３人で抑えたが、５回２死一、