◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人が広島に競り勝ち、首位タイに浮上した。打っては１番・浦田＆２番・松本剛の「ウラマツ」コンビが躍動し３回に２点を先制。７回には「ウラマツ」がつないだ２死満塁から、３番・泉口友汰内野手が走者一掃の二塁打を放って試合を決めた。先発の戸郷翔征投手が鬼門のマツダスタジアムで７回途中まで自己ワーストタイの６四死球ながら３失点と粘って今季４勝