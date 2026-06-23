6月23日〜7月22日のあなたの運勢は？今話題の占星術師・miraimikuさんが、全体運と恋愛運、ラブラッキーデーを占います！あなたの幸せと恋を叶えるアドバイス、必見です♡【おひつじ座】3/21〜4/19生まれじっくり、でも確実に距離が縮まっていく恋愛運。派手な展開より、自然な流れが今期のラブパターン！【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？【おうし座】4/20〜5/20生まれ会話のテンポが恋