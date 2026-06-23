◇ファーム公式戦ソフトバンク2―1巨人（2026年6月23日タマスタ筑後）ソフトバンクの中村晃内野手（36）が23日、巨人とのファーム・交流戦に「3番・一塁」でスタメン出場。9日の登録抹消後初めての実戦は、3打数1安打だった。0―1の3回1死、巨人の先発・又木の119キロのカーブを捉えて痛烈な内野安打を放った。第一打席は初球のシュートを打ち上げ二飛、第三打席は二ゴロで、5回からはベンチに退いた。試合から離れてい