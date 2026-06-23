◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 7-3 広島(23日、マツダスタジアム)巨人は広島2連戦の初戦に勝利しました。打線は3回に広島先発・玉村昇悟投手から1アウト2、3塁のチャンスを作り、浦田俊輔選手の犠牲フライと松本剛選手のタイムリーで2点を先制。5回には松本選手が2打席連続タイムリーを放ち得点を重ねます。先発・戸郷翔征投手は2回までに3三振を奪うなど広島打線を無安打に封じます。3回は満塁からこのイニング3つ目の四死球を与え