レースアンバサダーの阿比留あんなさんが、週刊SPA!6月23・30日合併特大号（扶桑社）のグラビア企画「メルヘンか、小悪魔か」に初登場しました。【写真】横顔も美しい阿比留あんなさんSUPER GT、SUPER FORMULA、スーパー耐久シリーズなどで活躍する阿比留さん。サーキットで見せる華やかな存在感に加え、今回のグラビアでは新たな一面を披露。テーマは「メルヘンか、小悪魔か」。誌面では、艶やかな小悪魔感ある表情を見せる一方、