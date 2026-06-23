6月23日（火）に放送した火曜エンタ「㊙衝撃ファイル【【動物珍ハプニング＆崖っぷちレストラン&悪魔の㊙殺人事件SP】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】2歳の娘を育てる20歳母が再婚。一方、別れた夫の婚約者の遺体が発見される…真犯人の正体とは！？忍び寄る猫に背後から犬＆犬出し抜く㊙ガチョウ台湾の池のほとりで、餌をついばむ二羽の黒鳥。ところがよく見ると、くちば