三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーで俳優の岩田剛典が、ファッション誌『otona MUSE』とともにアメリカ・カリフォルニア州を案内するフォトガイドブック『otona MUSE特別編集カリフォルニアに恋してstarring 岩田剛典』が、6月26日に宝島社より発売される。 【写真】ロサンゼルス、サンディエゴなどで撮影されたカット 本書は、日本旅行業協会（JATA）の海外旅行アンバサダーも務める岩田が、ロサ