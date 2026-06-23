株式会社メルカリは、OpenAIが提供する「Apps in ChatGPT」において、「メルカリ」公式アプリの提供を6月23日より開始したことを発表した。 参考：OpenAI、ChatGPTのビジュアル強化へGetty Imagesとライセンス契約を締結 本アプリにより、ChatGPT上で会話するだけで「メルカリ」の商品を検索したり、出品説明文の下書きを作成することが可能になる。利用には、ChatGPTのアプリ一覧から「メルカリ」を選択し、接続する必要