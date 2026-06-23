私はヨシミ（40代）。旦那ケンタ（40代）と結婚して子どももいるのですが、数年おきに高校の同級生で元カレのマサユキ君（40代）からハガキが実家に届くことが気がかりでした。今回のハガキで驚愕したのは、マサユキ君の現住所が、引っ越しをした今の私の家のすぐ近くということです。その後、タイミングよく高校の同窓会のお知らせが届いたので……。他の人にもマサユキ君からハガキが届くのか、この機会に聞いてみようと思います