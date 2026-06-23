ベルギーを公式訪問している天皇皇后両陛下が、広場で手を振り、歓声に応えられました。記者「いま、両陛下と国王夫妻が大歓声の中、姿を見せられました」現地時間23日正午ごろ、両陛下は国王夫妻とともに、ブリュッセル市庁舎のテラスに姿を見せ、グランプラス広場に向けそろって手を振られました。広場にはブリュッセル市民やベルギー在住の日本人らが集まり、4人の名前を叫ぶなど、歓迎ムード一色でした。その後、両陛下は現地