全国の約150万人を対象に1日の平均歩数の調査が行われ、地域によっては最大2倍近くの“歩数の格差”があることがわかりました。【写真を見る】1日の平均歩数 トップ5の地域は？大都市ほどよく歩く?地域別の平均歩数の実態山形純菜キャスター:地域によって違うという平均歩数についてみていきます。【都道府県庁所在地別1日の平均歩数】（東京大学の研究データから作成）※スマホアプリ「トリマ」の匿名化されたデータを使用1位: