俳優の河合優実（２５）が２３日、都内でナレーションを務める日本語吹替版アニメ映画「モンキービジネスおさるのジョージ著者の大冒険」（８月１４日公開）の外国特派員協会記者会見に登壇した。河合は「Ｉ’ｍｖｅｒｙｈａｐｐｙｔｏｂｅｈｅｒｅ（この場に来ることができてうれしい）」とハキハキとした英語であいさつ。日本語に切り替えて、「おさるのジョージ」シリーズについて、「私が子供の頃、２０年ぐら