フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会において、一部日本人サポーターが顔に「日の丸」のフェイスペイントをしている件について、私見を述べた。古舘は、日本代表が活躍しているW杯の話題の流れで「あまりにも日本が勝ってうれしくて、こうガーッと集中して（試合を）見たけども、あの、（顔が）真っ白で日の丸を持つ形で鼻を中心に真っ赤