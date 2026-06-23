【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年9月13日(日)にSHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて、矢野妃菜喜と立花日菜によるツーマンライブ「PARALLEL」が開催されることが決定した。「PARALLEL」はライブを行う昼公演と、トークイベントを行う夜公演で構成され、現在、昼夜通しチケットのみ最速先行受付中。あわせて、紫と黄色のビビッドなコントラストで、シンメトリーな構図が目を引く2人の新規アーティスト写真も公開！最高のパ