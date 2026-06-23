【モデルプレス＝2026/06/23】歌い手のAdoが、世界最大級のエンターテインメントエージェンシーWME（William Morris Endeavor）とエージェント契約を締結したことを発表した。【写真】Ado「美しすぎる」と話題の姿◆Ado、WMEとの全世界エージェント契約発表2020年10月「うっせぇわ」での鮮烈なメジャーデビューから数々の快挙を成し遂げ、今年7月に日産スタジアムでのライブ開催が決定している23歳の歌い手AdoがWMEと、日本を除く