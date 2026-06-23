モデルの木下桜さん（27）が2026年6月17日、自身のインスタグラムを更新。白いパンツとグレーのタンクトップをあわせたコーデを披露した。グレーのタンクトップと白いパンツをあわせて木下さんは、タンクトップと白いパンツをあわせたコーデで歩く姿や、カフェでくつろぐ様子などを投稿した。インスタグラムに投稿された動画では、足元にはスニーカーを合わせて、グレーのタンクトップと白いパンツを着用。おヘソをちらりとのぞか