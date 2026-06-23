◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人・松本剛外野手が移籍後初の猛打賞をマークした。１―０の３回２死二塁で左前適時打をマーク。２―１の５回２死一、二塁でも左前適時打を放った。７回は四球を選ぶと、９回１死一塁では左前打を記録した。今月は試合前時点で４７打数１６安打の打率３割４分。２番での出場が続く中、この日も好調ぶりを示した。