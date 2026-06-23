山田さおりさん（32歳・仮名）は、夫の一言に言葉を失った--。「2週間だけ。W杯、現地で応援したいんだよ。一生に一度のことだから」第一子が生まれてまだ2ヶ月。さおりさんは産後の体が戻りきっていない中、夜間授乳を続けていた。夫もそれをわかった上で、あっさりそう言ってのけた。夫のサッカーへの情熱は以前から知っていた。最後は根負けして、さおりさんは渋々了承した。出発した夫、残された現実夫が旅立った翌日から、赤