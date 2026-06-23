ミス青山学院大学２０２０準グランプリで、タレント・新田さちかが、サッカー北中米Ｗ杯のチケットを入手した経緯について明かし、反響が寄せられている。新田は２３日までにインスタグラムを更新し、「さちかさん、今ネットニュースやＳＮＳでバズってますね？ワールドカップ、ホスピタリティシートで観戦したのうらやましい！参考までにどうやってチケット取ったか教えてほしいです」とのファンからの声を紹介。その上