21:00 ハンガリー中銀政策金利（6月） 予想 6.0% 前回 6.25% 22:45 米PMI（速報値）（6月） 予想 54.6 前回 55.1（製造業PMI・速報値） 予想 51.0 前回 50.7（非製造業PMI・速報値） 予想 52.0 前回 51.5（コンポジットPMI・速報値） 22:00 マックレム加中銀総裁、金融および経済について講演 22:55 ブイチッチECB副総裁、テイラー英中銀委員、バークレイズ主催金融政策会議出席 23:00