ドル買い優勢、ドル円は１６１．６０付近に上昇、ユーロドルは１．１３９０付近に下落＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は161.60付近へと再び買われている。ユーロドルは安値を1.1391レベルに広げ、昨年8月以来のドル高・ユーロ安水準となっている。 USD/JPY161.60EUR/USD1.1393