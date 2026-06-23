女優の河合優実が２３日、都内で行われたアニメ映画「モンキービジネスおさるのジョージ著者の大冒険」（山崎エマ監督、８月１４日公開）の記者会見に登壇した。８５周年を迎えた人気アニメ「おさるのジョージ」の著者・ハンス・レイとマーガレット・レイ夫妻の半生を描いたアニメドキュメンタリー。ナチス・ドイツの侵攻を逃れ、ジョージを守り続けた２人の波乱万丈な人生を、膨大なアーカイブ映像や貴重な原画の数々を織り