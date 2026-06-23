◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（２３日・甲子園）阪神・岩崎優投手が、４年ぶりの４失点という大乱調で逆転を許した。１点リードの８回。連打と四球で１死満塁のピンチを招き、岩田に左翼へ逆転２点二塁打を浴びた。初球の変化球が高めに浮いた。さらに申告敬遠の後、赤羽に右前２点打で追加点を献上。連続無失点は９でストップした。２２年８月６日の広島戦（マツダ）で４失点（自責０）して以来だった。先発・才木