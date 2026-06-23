◆パ・リーグ楽天―西武（２３日・山形市）楽天打線がつながった。５回までにマッカスカーのソロなどで５得点。勢いに乗った打線は止まらない。６回は２個の押し出し四球とボークで３点を奪った。６回までに１０安打８得点。苦しんできた打線が機能している。