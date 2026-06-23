◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人・門脇誠内野手が１か月ぶりの安打をマークした。７回の守備から途中出場。８回先頭で打席に立つと、２ストライクから常広の変化球を左前へはじき返した。５月２２日・阪神戦（東京ドーム）で三塁打をマークして以来１２打席ぶりの安打。１３日・西武戦（ベルーナドーム）以来、リーグ戦再開後初打席だった中で、Ｈランプをともした。