■これまでのあらすじ食事量を増やしてほしいという夫を理解できない妻は、パート先で夫の愚痴をこぼし、夫と義母を悪者にすることで自分は間違っていないと安心するのだった。しかし、帰宅すると息子がカップ麺を食べていて…。【妻side STORY】カップラーメンは手軽で便利ですが、意外と高いんですよね。そういうものを食べないで済むように、私がちゃんと息子の食事を管理してあげているのに…。しかも息子が私に隠れて勝手にお