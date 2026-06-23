大相撲の幕内・藤凌駕（２３）＝藤島＝が２３日、東京・荒川区の部屋の稽古で、部屋の幕下力士と計９番相撲を取った。藤凌駕はパリ公演（１３、１４日）から１８日に帰国。翌１９日から部屋での稽古を再開させ、前日（２２日）から相撲を取る稽古を始めたという。この日も前に出る力強い相撲内容が光ったが、「足がまだ万全な状態ではないので、けがをしない程度に、元の状態にゆっくり場所までに戻していければ」と話した。