東京都の多摩地域でツキノワグマの出没が相次ぐ中、八王子市は、警視庁などと連携し体制を強化するとともに、来月をめどにクマ対策に関する方針の素案をまとめる予定です。八王子市は、今月22日、管轄する警視庁第9方面本部と対策方針の策定に向けて、初の意見交換を実施したということです。初宿市長は会見で「これまでは報道を通じてしか（クマ関連の）情報を得られていなかった」などと述べたうえで、「緊急事態が起きた際に連