「中日５−２ＤｅＮＡ」（２３日、ぎふしん長良川球場）ＤｅＮＡが６月２度目の４連敗で、今季ワーストの借金１３。最近１１試合で１勝１０敗となった。先発の入江は立ち上がりから制球が定まらなかった。初回、二回ともに四球絡みで２死満塁とし、ともになんとか無失点で切り抜けた。しかし、三回は先頭の細川に真ん中に入った直球を左中間へ運ばれて先制点を許した。五回２死二塁ではサノーに左翼中段へ運ばれる２ランを