「中日５−２ＤｅＮＡ」（２３日、ぎふしん長良川球場）最下位・中日が連勝した。三回に細川の１０号ソロで先制。無死から入江の直球を捉え、打った直後に柵越えを確信する完璧なアーチを描いた。細川は２０２２年オフの現役ドラフトでＤｅＮＡから中日へ移籍。ＤｅＮＡ時代は６年間で６本塁打だったが、中日１年目の２３年に２４本塁打を放ち、２４年は２３本塁打。昨季も２０本塁打を放っており、これで中日移籍後４年連