金沢大が被害届を提出した石川県警の本部金沢大は23日、利害関係のある業者から金銭を受領したとして、融合研究域の藤生慎教授を懲戒解雇したと発表した。藤生氏は40代で、能登半島地震や豪雨で被災した沿岸部の国道などを「能登半島絶景海道」として整備する方針をまとめた国土交通省能登復興事務所の有識者検討会で委員長を務めていた。大学は石川県警に被害届を提出しており、捜査を理由に、受け取った金額など詳細を明らか