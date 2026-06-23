東京都内の小学校で児童や教員合わせて11人がけがをする火災が発生しました。そんな中、新潟市の小学校では火災から命を守るための特別授業が行われ、子どもたちは防災意識を高めていました。「火事だ！」23日、新潟市秋葉区の金津小学校で行われた特別授業。「リトルファイヤースクール」と呼ばれています。子どもたちに防災意識を持ってもらおうと、新潟市消防局が行っているもので、今年は市内の小学校105校のうち1