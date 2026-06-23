Adoが、世界最大手のエンターテインメントエージェンシー WME（William Morris Endeavor）と、日本を除く全世界におけるエージェント契約を締結した。 （関連：【写真あり】全世界エージェント契約を結んだNumber_iに続いてAdoも世界最大手のエンターテインメントエージェンシーと契約！アメリカで見せた圧巻のパフォーマンス） WMEは、音楽、映画、テレビ、スポ&#