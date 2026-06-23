桑田佳祐が、6月24日にリリースするシングル『人誑し / ひとたらし』より、表題曲「人誑し / ひとたらし」のMVを本日6月23日21時にプレミア公開した。 （関連：【映像あり】桑田佳祐、6月24日にリリースするシングル『人誑し / ひとたらし』表題曲MV） MVは、出演者が200名を超える桑田のキャリア史上最大規模の撮影となり、桑田自ら「こんなの48年で初めて。スケールは最大ですよ」と語っている。夕暮れ