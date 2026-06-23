Girls Archives. Committeeが、HYBEとの戦略的パートナーシップのもと、新たなガールズグループ Girls Archives.（ガールズアーカイブ）を始動する。 （関連：DAY6、大合唱で祝福したデビュー10周年記念ライブ韓国と日本を“音楽”で結ぶロックバンドの輝き） Girls Archives.は、YUISA、ENA、SEOYEON、HINARI、SOJEONGの5人からなる日韓ガールズグループ。INCS to