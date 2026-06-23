男性アイドルグループ「リアルピース」のリーダーを務めるかずぅの初著書『おまえ次第じゃん。』が、9月4日にKADOKAWAより刊行される。また書籍の受注は6月22日より受付開始された。 【写真】Amazonでは予約特典としてブロマイドが付属 「リアルピース」は、2020年にかずぅを発起人として結成された5人組の男性アイドルグループ・YouTuber。メンバーが20代後半から40代という構成