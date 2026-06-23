画家・天野喜孝のこれまで未発表だったプライベート作品群を収録する新シリーズ『YOSHITAKA AMANO PRIVATE WORKS』の刊行が決定した。第1巻『MEDUSA』は2026年7月9日に発売予定となっている。 【写真】第1巻『MEDUSA』収録作品を見る 本シリーズは、OTS BOOKS（株式会社ON THE SCENE）から刊行されるペーパーバック版の小型画集。『ファイナルファンタジー』『天使のたまご』『吸血鬼ハ