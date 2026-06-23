【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐の最新シングル「人誑し / ひとたらし」（6月24日リリース）より、表題曲のMVが公開。自身最大規模の撮影による、甘美で危うい世界が展開する大作となっている。 ■【動画】桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」MV ■200名を超える出演者に「こんなの48年で初めて」（桑田佳祐） 表題曲「人誑し / ひとたらし」は、高揚感を煽るビートにグループサウンズを