【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Adoが、世界最大級のエンターテインメントエージェンシー「WME（William Morris Endeavor）」と、日本を除く全世界におけるエージェント契約を締結したことを発表した。 なお、エージェント契約締結後もAdoが所属するクラウドナインは、引き続きAdoのマネジメント全般を継続する。 ■海外においてさらなる活動の場を拡大 Adoは2026年5月、所属事務