『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「シルバー人材センターで横領か経理担当の男が約1800万円を…」についてお伝えします。◇◇◇洲粼湧貴記者（くまもと県民テレビ）「段ボールを手にした捜査員らがシルバー人材センターに入っていきます」警察は、熊本市シルバー人材センターの職員・榊政勝容疑者（48）を業務上横領の疑いで逮捕しました。人材センターでは、経理を担当していたという榊容疑者。2024