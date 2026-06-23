23日（火）、ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第2週の男子ポーランド代表メンバーを発表した。 中国で行われた予選ラウンド第1週を、2勝2敗で終えたポーランド代表。自国開催の第2週ではベルギー代表やトルコ代表、ドイツ代表、アルゼンチン代表と対戦する。 第2週のメンバーに